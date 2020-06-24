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Kahramanmaraş Müftüsü Celal Sürgeç'ten "anız yakılmaması" çağrısı:

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 24.06.2020 13:07 | Son Güncelleme

" Anız yakınca o anızın içerisinde canlılar vardır. Bilerek veya bilmeyerek o canlıları yakmış, öldürmüş oluyoruz. Dinen suç işlemiş oluyoruz"

Kahramanmaraş Müftüsü Celal Sürgeç, anız yakılmasının doğaya ve canlılara zarar verdiğini belirterek, "Anız yakınca o anızın içerisinde canlılar vardır. Bilerek veya bilmeyerek o canlıları yakmış, öldürmüş oluyoruz. Dinen suç işlemiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Müftü Sürgeç, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan çevrenin her şeyiyle insanlara emanet edildiğini belirtti.

Sürgeç, emanete iyi sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek, "Bin yıllardır işlenen, tertemiz bir şekilde bize emanet edilen toprağa, biz her yaz geldiğinde anız yakmak suretiyle ihanet ediyoruz. Yani kul hakkı ihlali suçu işliyoruz. Halbuki bize teslim edildiği şekliyle o emaneti bizim de sonraki nesillere teslim etmek gibi bir sorumluluğumuz var." ifadesini kullandı.

Canlıların her birinin doğal dengenin korunmasında faydalı görevleri olduğunu aktaran Sürgeç, şunları kaydetti:

"İnsanlara zararı olmayan, insanın ölümüne sebebiyet vermeyen kainattaki ve tabiattaki canlıları herhangi bir şekilde öldürmek, telef etmek, onların ölümüne sebebiyet vermek aynı derecede dinen günahtır. İşte bu açıdan anız yakmak günahtır. Anız yakınca o anızın içerisinde canlılar vardır. Bilerek veya bilmeyerek o canlıları yakmış, öldürmüş oluyoruz. Dinen suç işlemiş oluyoruz. Bir canlının hayatına son vermiş oluyoruz."

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