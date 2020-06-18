Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç: "Yangınlara hazırız"

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, "Hem işçilerimiz hem de teknik elemanlarımızla yangınlara hazırız." dedi.

Koç, Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, ormanların dünyanın ve insanlığın akciğerleri olduğunu söyledi.

Hatay'ın da yüzde 38'inin ormanlarla kaplı olduğunu dile getiren Koç, bölgeyi "Yangınlar konusunda birinci derecede hassas." şeklinde tanımladı.

Koç, kış aylarından bu yana orman yangınları için hazırlandıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Hem işçilerimiz hem de teknik elemanlarımızla yangınlara hazırız. Halkımıza sürekli ormanlık alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Hatay'daki vatandaşlarımız da son derece duyarlı. Geçen seneyi orman yangınları konusunda iyi bir şekilde atlattık. Bu sene de iyi gidiyoruz. Şimdiye kadar küçük 11 yangınımız oldu. Yangınlara hızlı şekilde müdahale ediyoruz."

- Hatay'a 4 insansız gözetleme kulesi kuruldu

Koç, orman yangınlarının İnsansız Hava Araçları (İHA) ile de gözetlendiğini dile getirerek, "Ayrıca Hatay'a 4 insansız gözetleme kulesi yerleştirdik." diye konuştu.