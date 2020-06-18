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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç: "Yangınlara hazırız"

HATAY HABERLERİ  | 18.06.2020 16:50 | Son Güncelleme

"Geçen seneyi orman yangınları konusunda iyi bir şekilde atlattık. Bu sene de iyi gidiyoruz. Şimdiye kadar küçük 11 yangınımız oldu"

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, "Hem işçilerimiz hem de teknik elemanlarımızla yangınlara hazırız." dedi.

Koç, Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, ormanların dünyanın ve insanlığın akciğerleri olduğunu söyledi.

Hatay'ın da yüzde 38'inin ormanlarla kaplı olduğunu dile getiren Koç, bölgeyi "Yangınlar konusunda birinci derecede hassas." şeklinde tanımladı.

Koç, kış aylarından bu yana orman yangınları için hazırlandıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Hem işçilerimiz hem de teknik elemanlarımızla yangınlara hazırız. Halkımıza sürekli ormanlık alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Hatay'daki vatandaşlarımız da son derece duyarlı. Geçen seneyi orman yangınları konusunda iyi bir şekilde atlattık. Bu sene de iyi gidiyoruz. Şimdiye kadar küçük 11 yangınımız oldu. Yangınlara hızlı şekilde müdahale ediyoruz."

- Hatay'a 4 insansız gözetleme kulesi kuruldu

Koç, orman yangınlarının İnsansız Hava Araçları (İHA) ile de gözetlendiğini dile getirerek, "Ayrıca Hatay'a 4 insansız gözetleme kulesi yerleştirdik." diye konuştu.

Yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı çıktığını, bunlara en çok bahçe temizliği ve anız yakılmasının neden olduğunu vurgulayan Koç, "Bilinçlendirme çalışmalarımıza yaz boyunca da devam edeceğiz." dedi.

Koç, yangınlara müdahale de kullanılan araçları da basın mensuplarına tanıttı.

Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci de yaz aylarının gelmesiyle bölgede yangın sezonunun açıldığını belirterek, vatandaşlardan orman yangını konusunda en ufak bir belirti görmeleri halinde ihbarda bulunmalarını istedi.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden ile Arsuz Kaymakamı Musa Sarı'nın da katıldığı toplantının ardından basın mensupları, helikopterle bölgedeki ormanlık alanlar ve yangın gözetleme kulelerini havadan görüntüledi.

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