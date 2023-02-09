Kahramanmaraş'taki depremlere kayıtsız kalmamıştı! Ronaldo, Al Wehda'ya karşı 4 gol birden attı...

Cumhuriyet tarihinde görülen en büyük felaketlerden biri olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından spor camiası birlik olmuş ve yardım çalışmalarını başlatmıştı. İtalya Ligi Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral da eski takım arkadaşlarıyla görüşerek depremzedelere yardım kampanyası başlatmıştı.

MERİH DEMİRAL'IN KAMPANYASINA KATILMIŞTI

Milli futbolcumuzun yardım kampanyasına dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da katılmıştı.

Portekizli yıldız, Merih Demiral aracılığıyla formasının açık arttırma usulüyle satılmasını ve elde edilecek gelirin deprem bölgesine gönderilmesini istemişti.

MAÇTA 4 GOL BİRDEN ATTI

Bu gelişmeler sonrasında futbolun devam ettiği Suudi Arabistan Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Al Wehda deplasmanına çıktı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Ronaldo, 4 kez rakip fileleri sarstı.

Müsabaka ise Al Nassr'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

