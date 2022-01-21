Kahramanmaraş Valiliğinden yoğun kar yağışı uyarısı

Kahramanmaraş Valiliği, kente beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu geceden itibaren kent genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Olumsuz hava koşullarının kuzey batı kesimlerden başlayarak kent genelinde etkili olması ve gelecek hafta içine kadar da devam etmesinin bekleniyor. Açıklamada, "Aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları, kış lastiği ve zincir gibi ekipmanlar olmadan trafiğe çıkmamaları, mümkün olduğu kadar özel araçlar yerine toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri, çığ tehlikesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

