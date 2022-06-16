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Kahramanmaraş ve Gaziantep'in acı biber davası

16.06.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Patent ve Marka Kurumunun Gaziantep Ticaret Borsasının talebi üzerine verdiği "İslahiye biberi" coğrafi işaretinin iptali için dava açtı

BARIŞ KILIÇ - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası, Türk Patent ve Marka Kurumunca "İslahiye biberi" coğrafi işaretiyle tescillenen biber nedeniyle davalık oldu.

Türk Patent ve Marka Kurumu, kuzeyde Nurdağı ve Amanos dağları ile güneyde İslahiye'den Suriye sınırına kadar olan bölgede yetişen, tazeyken yeşil, olgunlaştığında bayrak kırmızısı renginde ve orta derecede acı olan bibere, Gaziantep Ticaret Borsasının başvurusu üzerine "İslahiye biberi" coğrafi işareti verdi.

Ancak kurumun isot, acı pul biber ve acı toz biber de üretilen biberi 5 Ocak 2022'de "İslahiye biberi" olarak tescillemesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Gaziantep Ticaret Borsasını yargı önünde karşı karşıya getirdi.

Bu biberin "Maraş biberi" olduğunu savunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, "İslahiye biberi" coğrafi işaretinin iptali talebiyle dava açtı.

Davanın ön inceleme duruşması, Ankara 5. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince görüldü.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının avukatlarından Muharrem Doba, dava konusu biberin "Maraş biberi" olduğunu iddia etti.

"Maraş biberinin yetiştiği 5 il bulunduğu"nu anlatan Doba, "Hepsinin biberinin ufak farklılıkları bulunabilir. Hepsi için başvurulursa, marka patentin anlamı kalmaz." dedi.

Gaziantep Ticaret Borsası ile Türk Patent ve Marka Kurumunun avukatları ise davanın reddini istedi.

Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.

- Dava konusu "İslahiye biberi"

Türk Patent ve Marka Kurumunun internet sayfasında yer alan bilgilere göre, orta derecede acılığı olan "İslahiye biberi", sıcak iklimi seviyor. Nisan ve mayısta tohum ve fide hazırlıkları yapılan biberin yetiştirilmesi için don olayı ve aşırı soğuk havadan korunması gerekiyor.

Yetiştirildiği bölgedeki rüzgar hızı, yayılımı, nem ve yağış miktarı biberin karakteristik özelliğini belirliyor. "İslahiye biberi"nden isot, acı pul biber ve acı toz biber üretiliyor.

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