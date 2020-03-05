Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

KAHRAMANMARAŞ/GAZİANTEP - Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.

Kahramanmaraş'ta Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okulun bahçesine 100 metrelik Türk bayrağı açtı. "Bahar Kalkanı" koreografisi oluşturan öğrenciler, asker selamı verdi ve Mehmetçik için dua etti.

Programda okulun öğretmenlerinden Abdülbaki Yazıcı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Okul Müdürü Bilal Yiğit, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk milletinin geçmişten günümüze kadar her daim mazlumun yanında, hakkın savunucusu ve adaletin kılıcı olduğunu söyledi.

Bugün de tarihin tekerrür ettiğini belirten Yiğit, "Milletimiz, devletimiz el ele ve omuz omuza, bir ve beraber olarak hem Türkiye sınırlarında hem de sınır dışında zalimlere ve kafirlere karşı, hakkın savunucusu mazlumun destekçisi olmaya devam ediyoruz. Biz sınıflarımızda sadece bilgi öğretmiyoruz. Bu tür etkinliklerle kendimizi bu devletin, bu milletin bir ferdi olarak üzerimize düşen görevi şanlı bir şekilde, şu anda yaptığımız gibi yapmak durumundayız." dedi.