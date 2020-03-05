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Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.03.2020 17:42 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

KAHRAMANMARAŞ/GAZİANTEP - Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.

Kahramanmaraş'ta Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okulun bahçesine 100 metrelik Türk bayrağı açtı. "Bahar Kalkanı" koreografisi oluşturan öğrenciler, asker selamı verdi ve Mehmetçik için dua etti.

Programda okulun öğretmenlerinden Abdülbaki Yazıcı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Okul Müdürü Bilal Yiğit, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk milletinin geçmişten günümüze kadar her daim mazlumun yanında, hakkın savunucusu ve adaletin kılıcı olduğunu söyledi.

Bugün de tarihin tekerrür ettiğini belirten Yiğit, "Milletimiz, devletimiz el ele ve omuz omuza, bir ve beraber olarak hem Türkiye sınırlarında hem de sınır dışında zalimlere ve kafirlere karşı, hakkın savunucusu mazlumun destekçisi olmaya devam ediyoruz. Biz sınıflarımızda sadece bilgi öğretmiyoruz. Bu tür etkinliklerle kendimizi bu devletin, bu milletin bir ferdi olarak üzerimize düşen görevi şanlı bir şekilde, şu anda yaptığımız gibi yapmak durumundayız." dedi.

Etkinlikte Arif Nihat Asya'nın "Bayrak", Mehmet Akif Ersoy'un ise "Çanakkale Şehitlerine" şiirleri öğrenciler tarafından okundu.

Daha sonra öğrenciler tarafından indirilen hatimlerin duası yapıldı.

- Gaziantep

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesine İdlib'de rejim unsurlarınca şehit edilen 33 Mehmetçik için 33 zeytin fidanı dikildi.

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla düzenlenen programa konuşan okul müdürü Halim Erol, yurt içinde ve dışında canlarını dişine takarak vatanı savunan ve bu uğurda hiç düşünmeden canlarını vererek şehit olan Mehmetçiklere destek olmak istediklerini söyledi.

Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, okul müdürü Halim Erol, okula adı verilen şehit jandarma er Ömer Uygun'un babası Mehmet Uygun, öğrenciler, öğretmenler ve personel katıldı.

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