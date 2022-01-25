Kahramanmaraş ve Malatya'da sokak hayvanları için yem bırakıldı

Kahramanmaraş ve Malatya'da kar ve soğuk havanın olumsuz etkilediği sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahalle Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, kar ve dondurucu soğukların etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma yapıldı.

Ekipler, kedi, köpek ve kuş gibi sokak hayvanlarının beslenmesi için kentin belirlenen noktalarına son bir haftada 1 ton mama ve konserve bırakıldı.

Öte yandan kentte, ilçe belediyeleri, polis ve jandarma ekipleri de sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmaları yürütüyor.

- Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi de yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmada sıkıntı yaşamaması için önlem alındı.

Ekipler, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartlarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için kentin belirli noktalarına yiyecek bıraktı.

Belediyeye bağlı Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nda bulunan hayvanların ise bütün ihtiyaçları karşılandı.

