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Kahramanmaraş ve Malatya'da yöresel yemekler tanıtıldı

26.05.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş ve Malatya'da yöresel yemekler tanıtıldı

KAHRAMANMARAŞ/MALATYA (AA) - Kahramanmaraş ve Malatya'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle Mutfak Müzesi'nde Türk Mutfağı Yemek Atölyesi düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, hocaları eşliğinde zeytinyağlı kuru patlıcan dolması, humus, tarhana çorbası, havuçlu acem pilavı, havuç ekşilemesi, tepsi böreği, hapısa hazırladı.

Yemekler daha sonra müzedeki tarihi mekanları da gezme fırsatı bulan katılımcılara ikram edildi.

KSÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Ali Aldıoğlu, gazetecilere, bu tür organizasyonların birçok yöresel yemeğin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli olduğunu söyledi.

- Malatya

Malatya'da da Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Yeşilyurt ilçesinin zengin yemek mutfağında yer alan yöresel yemekler tanıtıldı.

Tarihi Yeşilyurt Konakları'nda düzenlenen programda, ilçenin mutfağında yer alan yöresel lezzetler sergilendi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçenin, Türkiye genelinde önemli lezzet durakları arasına girebilmesi için her alanda çok aktif ve dinamik bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Çınar, ilçenin zengin yemek mutfağını, gastronomi dünyasında hak ettiği konuma ulaştırmak amacıyla "Lezzet Vadisi" projesi kapsamında önemli faaliyetlerde bulunduklarını aktardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ise Türk Mutfağı Haftası kapsamında devam eden etkinliklere bir yenisini daha eklediklerini belirterek, "Malatya mutfağı son dönemlerde ciddi bir atağa geçti. Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan ikinci kent olduk. Hedefimiz 60 ürünümüze tescil almaktır, bu aşamada çok ciddi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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