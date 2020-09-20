Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

KAHRAMANMARAŞ/ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan, ulusal koordinasyon görevini Türkiye Belediyeler Birliğinin yürüttüğü Avrupa Hareketlilik Haftası, "Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketli" sloganıyla Kahramanmaraş'ta bisiklet sürme ve yürüyüş etkinliğiyle başladı.

Kültür Merkezi Kavşağı'nda 250 bisikletlinin katılımıyla düzenlenen "Kısa Parkur Bisiklet Turu"nda Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de pedal çevirdi.

Büyükelçi Marjanne de Kwaasteniet, programda yaptığı konuşmada, etkinliğe gösterilen ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Salgın süreci olmasına rağmen katılımın yüksek olduğuna değinen Kwaasteient, "Burası sıcak ve dağlık bir bölge yine de burada bisiklet kullanımının artması için birlikte çalışabiliriz. Buna biz Büyükelçilik olarak katılım sağlayacağız." dedi.