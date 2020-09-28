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Kahramanmaraş’a 25 bungalov ev

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 28.09.2020 16:46 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret projesi ile kış turizminin merkezi Yedikuyular bölgesine 25 adet bungalov ev yapılıyor.Kahramanmaraş kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ahır Dağı’ndaki Yedikuyular bölgesindeki bungalov evlerin inşaatını girişimci iş adamı Yunus Kaya üstlendi.Yaz-kış yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak olan bölgede mevsim şartlarına uygun yalıtımla yapılan evler 2+1, villa ve stella tipi 3 model olarak inşa ediliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret projesi ile kış turizminin merkezi Yedikuyular bölgesine 25 adet bungalov ev yapılıyor.
Kahramanmaraş kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ahır Dağı’ndaki Yedikuyular bölgesindeki bungalov evlerin inşaatını girişimci iş adamı Yunus Kaya üstlendi.
Yaz-kış yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak olan bölgede mevsim şartlarına uygun yalıtımla yapılan evler 2+1, villa ve stella tipi 3 model olarak inşa ediliyor. Çam ağaçları arasında yapılan evler kayak yapanların kuşbakışı izlenebileceği bir konumda yer alıyor.
Bungalov evlerin yapımını üstlenen iş adamı Yunus Kaya, “20 dönümlük alanda 25 tane bungalov ev, bir adet restoran, 3 adet işyeri, bir adet yürüyen merdiven projesini yüklenici firma olarak başlattık. 5 aylık bir sürecimiz var. Hava şartları müsaade ettiği takdirde sezona yetiştirmeye gayret ediyoruz. Evlerimizi kış turizmine uygun bir şekilde nem barlı, ısı yalıtımlı ve yapabilirsek inşallah kaloriferli yapmayı planlıyoruz. Ziyaretçilerimizi en iyi şekilde misafir edebileceğimiz, konaklama sırasında kişilerin herhangi bir problemle karşılaşmayacağı ortam sağlamayı hedefliyoruz. Yine alan içerisinde en büyük eksikliklerden olan umuma açık 22 adet tuvalet alanları oluşturuyoruz ve buraya en çok değer katacak olan 500’e yakın yetişmiş çam ağacı ile peyzaj düzenlemesi yapacağız. Kışın kar motorlar aktiviteleri, ATV turları olacak. Yazın ise yine yaz turizmini geliştirmek amaçlı trekking (yürüyüş) ve benzeri gibi aktivitelerle bölgeyi hareketlendirmeyi planlıyoruz” dedi.

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Dulkadiroglu
Cem Eczanesi
Dulkadiroglu
Doğa Eczanesi
Onikisubat
Farah Hatipoğlu Eczanesi
Onikisubat
Ferhat Eczanesi
Onikisubat
Erdoğanlar Eczanesi
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