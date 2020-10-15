Kahramanmaraş’a yeni mezarlık

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yeni mezarlık alanında ilk defin Cuma günü gerçekleşecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şeyh Adil Mezarlığının tam kapasiteye ulaşması sebebiyle Kapıçam Mahallesinde oluşturulan yeni şehir mezarlığında hazırlıklarını tamamladı.

Fen İşleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla bölge definlere hazır hale getirildi. Kapıçam Şehir Mezarlığına ulaşım sağlayacak bin 100 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki yol asfaltlanırken cami, gasılhane ve morg yapımının da planlandığı bölgeye definler 16 Ekim Cuma günü başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan görüşmelerle Kapıçam mevkisinde 2 milyon metrekarelik alanın şehir mezarlığı olarak tahsisi gerçekleştirilmişti.

