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Kahramanmaraş’a yeni yollar açılıyor

16.08.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gayberli Mahallesi’nden Güney Bağlantı Yolu’na ulaşım sağlayacak yeni güzergâh oluşturuyor.

Bölgede asfalt öncesi zemin hazırlıkları sürüyor.
Şehrin ulaşım altyapısını iyileştirmek için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi ile şehrin yeni aksı Güney Bağlantı Yolu arasında yeni güzergâh oluşturuyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce bölgede kazı ve hafriyat çalışmaları gerçekleştiriliyor. Zemin hazırlıklarının ardından ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek asfalt uygulamalarıyla ulaşımı iyileştirilecek yeni arter, bölgede Güney Bağlantı Yolu’na ulaşım sağlayan alternatif güzergâh olacak.

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