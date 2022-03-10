YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde eğitime kar engeli

10.03.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde eğitime kar engeli

KAHRAMANMARŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışından dolayı yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart 2022 Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
YÖK'ten İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama:YÖK'ten İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama:
Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulunduAntalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 10 Mart Perşembe

İmsak
05:25
Sabah
06:44
Öğle
12:48
İkindi
16:05
Akşam
18:41
Yatsı
19:56
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İbn-i Sina’dan sonra yetişen en büyük alim! En çok bu otu kullandı

İbn-i Sina’dan sonra yetişen en büyük alim! En çok bu otu kullandı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Nasıl olduğunu göstermek için korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Nasıl olduğunu göstermek için korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.