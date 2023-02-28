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Kahramanmaraş'ın kırsal Çevrepınar Mahallesi depremde kopan kayaların tehdidi altında

28.02.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Çevrepınar Mahallesi'nde sarsıntının etkisiyle yamaçlardan kopan kayaların bazı evleri yıkıp 2 çocuğunun ölümüne neden olması ve bazı evlere de ağır zarar vermesi nedeniyle bölgede yaşayanlar, mahallenin taşınması için yardım bekliyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'ın kırsalında bazı vatandaşlar, hem deprem hem de artçı sarsıntıların etkisiyle yamaçlardan kayaların kopmasının endişesini yaşıyor.

Kırsal Çevrepınar Mahallesi'nde deprem ve artçı sarsıntılarda yamaçlardan kopan irili ufaklı çok sayıda kaya köye yuvarlandı.

Elbistan merkezli ikinci depremde dağdan yuvarlanan büyük bir kayanın yıktığı evde yaşayan Abdülmuttalip ve eşi Zekiye Kara ile çocukları Özkan ve Damla Kara enkaz altında kaldı.

Anne ve baba enkazdan köylülerin çabasıyla çıkartıldı. Kolundan yaralanan Zekiye Kara, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, 14 yaşındaki Özkan ve 12 yaşındaki Damla Kara, hayatını kaybetti.

750 kişinin yaşadığı 139 haneli mahallede 5 ev deprem nedeniyle yıkıldı, 30 evde ağır hasar, 21 evde ise orta hasar oluştu. 3 ev için ise "acil yıkım" kararı alındı. Ayrıca 15 evde yuvarlanan kayaların etkisiyle hasar oluştu. Kayalardan bazıları evlerin çatısını delerek içeri düştü, bazıları ise evlerin duvarlarını yıktı.

"HEPİMİZ ÇOK TEDİRGİNİZ"

Çevrepınar Mahallesi Muhtarı Ümmet Kuzgun, AA muhabirine, depremin mahalledeki birçok evde hasara yol açtığını, sarsıntının etkisiyle yuvarlanan kayaların da evlere zarar verdiğini, 2 çocuğun dağdan kopan kayanın yıktığı evde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini söyledi.

Vatandaşların çok büyük korku yaşadığını ifade eden Kuzgun, "Depremlerden çok etkilendik. Hepimiz çok korktuk. Dağdan kopup köye yuvarlanan kayalar da bizi çok korkutuyor. Her sarsıntıdan sonra çok sayıda kaya köye yuvarlanıyor. İki evladımızı kaybettik, anneleri yaralandı. Hepimiz çok tedirginiz." dedi.

Depremin ardından mahallede yaşayan vatandaşlardan bir bölümünün otellere yerleştirildiğini, bazılarının ise çadırlarda kaldığını anlatan Kuzgun, "Köyümüzü farklı bir yere taşırlarsa çok memnun oluruz. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KÖYÜMÜZÜN TAŞINMASINI İSTİYORUZ"

Yıkılan evin enkazına müdahale eden vatandaşlardan Muhammet Akbaş, 4 kişinin enkaz altında kaldığını, anne ve babayı kurtardıklarını, çocukların ise hayatını kaybettiğini söyledi.

Akbaş, "Çocuklardan biri 5 gün enkaz altında kaldı. Diğerini çıkardık ama o da yolda hayatını kaybetti. Yuvarlanan kayaların köy yolunu kapatması yüzünden zamanında hastaneye yetiştiremedik." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Enver Akbaş ise dağdan yuvarlanan kayalar yüzünden korku içinde yaşadıklarını anlatarak, "Yetkililerden köyümüzün taşınmasını istiyoruz. Köyü taşırlarsa memnun oluruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

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