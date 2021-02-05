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Kahramanmaraş'ın kurtuluşu etkinliklerinde mehter takımı ve davulcular üstü açık otobüsle kenti turladı

05.02.2021 22:41 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ın kurtuluşu etkinliklerinde mehter takımı ve davulcular üstü açık otobüsle kenti turladı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında mehter takımı ve davulcular üstü açık otobüsle kenti turladı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri için üstü açık otobüs Türk bayraklarıyla süslendi.

Kentin kurtuluşunda önemli görev üstlenen Davulcu Abdal Halil Ağa'nın torunlarının da bulunduğu otobüs, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın çaldığı eserlerle tur attı. Mahalle sakinleri ve sürücüler ise alkış ve korna çalarak destek verdi.

Etkinlikler Kahramanmaraş Kalesi'ndeki ışık gösterisiyle devam etti. Kurtuluş mücadelesinde iz bırakan kahramanların isimlerinin yansıtıldığı tarihi kaledeki gösteri, vatandaşlardan ilgi gördü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilen Kurtuluş Haftası etkinlikleri, 12 Şubat'a kadar sürecek.

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