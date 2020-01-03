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  4. Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 03.01.2020 21:55 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlama etkinlikleri düzenlenen törenlerle başladı.Ulu Camii’nde gerçekleştirilen hatim duası ve etli pilav dağıtımı ile başlayan etkinlikler, saat 18.00’da düzenlenecek kortej, havai fişek gösterisi ve tanıtım toplantısıyla devam etti.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlama etkinlikleri düzenlenen törenlerle başladı.
Ulu Camii’nde gerçekleştirilen hatim duası ve etli pilav dağıtımı ile başlayan etkinlikler, saat 18.00’da düzenlenecek kortej, havai fişek gösterisi ve tanıtım toplantısıyla devam etti. Program sonunda bir değerlendirmede bulunan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Milli Mücadele’de öncü rolü üstlenen Kahramanmaraş’ın dün olduğu gibi bugünde hep birlikte olduğunu ifade ederek, “Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl etkinliklerinin başlangıcındayız. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere diğer kurumlarımızın da destek verdiği ve esasen tüm kahraman halkımızın içinde olduğu memleketi kurtarmada öncü ruhunu hep beraber haykıracağız” diye konuştu.
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunda önemli konumda değerlere selam gönderen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, “Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde yürütülen, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’ üncü yılı kutlama etkinliklerini tanıtma hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 12 Şubat, şehrimiz için çok önemli ve bu Anadolu topraklarının bir bedeli var. Tarihte ecdadımız bu toprakları bize emanet ederken bin bir türlü zorlukları görmüş ve bu toprakları bize emanet etmiş. Bu duygularla bir kez daha Sütçü İmam’a, Arslan Bey’e, Çakmakçı Sait’e, Senem Ayşe’ye, Mıllış Nuri’ye, Rıdvan Hoca’ya, Şeyh Ali Sezai Efendi’ye, Muallim Hayrullah’a, Evliya Efendi’ye ve binlerce isimsiz kahramana selam olsun. Diriliş ruhunun yedi güzel adamlarına selam olsun” ifadelerini kullandı.

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