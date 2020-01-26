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Kahramanmaraş'ın tasavvuf musikisi eserleri kayıt altına alınıyor

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 26.01.2020 15:47 | Son Güncelleme

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sanatçısı Ahmet Uncu: - "Türk Tasavvuf Müziği adına bugüne kadar böyle bir çalışma yapılmamıştı. Belki de bir şehre ait Tasavvuf Müziği eserleri, ilk defa yazılı hale getirilerek notaya alındı ve ilk kez icra edilecek"

Kahramanmaraş'ta gönüllü tasavvuf sanatçıları, kentin Türk tasavvuf müziği eserlerinin kayıt altına alınması için çalışmalar yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Konya Türk Tasavvuf Müziği ses sanatçılarından Ahmet Uncu önderliğinde oluşturulan gönüllü tasavvuf sanatçıları ekibi, kentin tasavvuf müziğinin kayıt altına alınması için çalışıyor.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan notalarla, ileri bir tarihte konser de düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği ses sanatçılarından Ahmet Uncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın tasavvuf müziğinde bugüne kadar gelen eserleri, zaman içerisindeki değişimlerinden kurtararak yazılı ve sesli kayıt altına almak için çalıştıklarını belirtti.

Eserlerin yazılıp icra edilmeye başlandığını ifade eden Uncu, "Türk tasavvuf müziği adına bugüne kadar böyle bir çalışma yapılmamıştı. Belki de bir şehre ait tasavvuf müziği eserleri, ilk defa yazılı hale getirilerek notaya alındı ve ilk kez icra edilecek." dedi.

Uncu, geçmişten geleceğe kalıcı bir eser bırakmak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın milli mücadelesinin 100. yılı olması nedeniyle de çalışmaların önemine dikkati çeken Uncu, şunları kaydetti:

"Topluluğumuzun hepsi Kahramanmaraş'tan gönüllü arkadaşlarımız. Bu işi de severek yapıyorlar. Biz bu çalışmaları tamamladıktan sonra 3 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde konserini yapacağız. Bu çalışmalar çok güzel ve dilerim ki bütün şehirlerde bu eserler kaybolmadan, bu tarz çalışmalar çoğalır."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran ise geçmişten günümüze gelen eserleri kayıt altına almak için bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Taşkıran, projeye Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş Hz. Mevlana Kültürü Tasavvuf Musikisi Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Derneği, Kahramanmaraş Musiki Derneği gibi kurumların destek verdiğini, eserleri, çalışmaların tamamlanmasıyla "CD" şeklinde halka sunacaklarını belirtti.

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Kahramanmaraş eserleri kayıt Türk tasavvuf müziği

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