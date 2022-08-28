YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ın ünlü lezzeti dondurmada günlük üretim 4 katına çıktı

Kahramanmaraş'ın ünlü lezzeti dondurmada günlük üretim 4 katına çıktı

28.08.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur: - "Kent genelinde çok sayıda dondurma üretimi yapan işletmemiz var. Bu işletmelerin günlük üretimi geçen yıl 150 ton iken şu anda 300'ü sade, 300'ü meyveli olmak üzere toplamda 600 tona ulaştı"

İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ın sembolü olan dondurmada günlük üretim dörde katlandı.

Şeker ve keçi sütüyle yapılan, salebin kıvam veren etkisiyle sakız gibi uzayan Maraş dondurması; aroması, rengi ve lezzetiyle dikkati çekiyor.

Kentin adıyla özdeşleşen ve sembol haline gelen dondurma, havaların ısınmasıyla hem yurt içi hem de yurt dışından yoğun talep görüyor.

Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, dondurma denince dünyada ilk akla gelen yerlerden birinin Kahramanmaraş olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli dondurma markalarına ev sahipliği yapan kentin, turizme de önemli katkısı olduğunu anlatan Kanbur, yerli ve yabancı turistlerin birçoğunun "Yerinde bir dondurma yiyelim" diyerek Kahramanmaraş'a geldiğini aktardı.

Kentte üretilen dondurmanın büyük bir kısmının yurt dışına ihraç edildiğini ifade eden Kanbur, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş dondurması dünyada tek dondurma. Bugün dünyada biliyorsunuz Roma'da da İtalya'da da dondurma var ama bizim dondurmalar gibi değildir. Bizim kullandığımız süt, salep, şekeri onlar kullanmazlar. Biz bu aromayı verebilmek için bunları kullanmak zorundayız. İyi bir dondurma yapabilmek için, dedelerimiz, babalarımızdan öğrendiğimiz geleneksel yöntemleri kullanıyoruz. Bu da bütün dünyada ilgi odağı olmamıza neden oluyor. Kahramanmaraş dondurması kış, yaz yenebilir."

- Hava sıcaklıkları üretimi ve tüketimi artırdı

Hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle dondurmaya olan talebin de arttığına işaret eden Kanbur, "Bugünlerde dondurma daha fazla tüketiliyor. Üretim geçen yıllara göre arttı. Kent genelinde çok sayıda dondurma üretimi yapan işletmemiz var. Bu işletmelerin günlük üretimi geçen yıl 150 ton iken şu anda 300'ü sade, 300'ü meyveli olmak üzere toplamda 600 tona ulaştı." dedi.

Kanbur, dondurma üretiminin bazı günler 700 tona kadar çıktığını, ürünlerin büyük kısmının ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Suudi Arabistan başta olmak üzere 32 ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldüKahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Giresun'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdiGiresun'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
Adana Valiliği, il sınırı değişikliği iddiasını yalanladıAdana Valiliği, il sınırı değişikliği iddiasını yalanladı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
04:26
Sabah
05:52
Öğle
12:39
İkindi
16:19
Akşam
19:16
Yatsı
20:36
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.