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Kahramanmaraş’ın unutulmuş değerlerini minyatüre taşıyor

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 16.06.2020 10:45 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta öğretim görevlisi Ahmet Akkurt, öğrencilerinden ve ailesinden arta kalan zamanlarında kentin unutulmuş değerlerini minyatüre taşıyor.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Akkurt, 18 yıldır Kahramanmaraş’ın unutulmuş değerlerini, kurtuluş hikayelerini gerek kara kalemle gerekse yağlı boyayla kişisel atölyesinde minyatür tekniği ile şekiller vererek farklı teknik ve malzemelerle gündeme taşıdığını söyledi.Kalıcılığın en önemli parçasının sanat olduğu söyleyen Akkurt, “Her şeyin en güzelini yapmak için uğraşıyorum.

Kahramanmaraş’ta öğretim görevlisi Ahmet Akkurt, öğrencilerinden ve ailesinden arta kalan zamanlarında kentin unutulmuş değerlerini minyatüre taşıyor.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Akkurt, 18 yıldır Kahramanmaraş’ın unutulmuş değerlerini, kurtuluş hikayelerini gerek kara kalemle gerekse yağlı boyayla kişisel atölyesinde minyatür tekniği ile şekiller vererek farklı teknik ve malzemelerle gündeme taşıdığını söyledi.
Kalıcılığın en önemli parçasının sanat olduğu söyleyen Akkurt, “Her şeyin en güzelini yapmak için uğraşıyorum. Memleketimin kurtuluş dönemini yansıtan 3 adet heykel hazırladım ve sanatsal çalışmalarıma ise devam ediyorum. Pandemi sürecinde ise sanata daha çok ağırlık verdim ve şimdiki çalışmam ise ülkemizin ve memleketimizin birçok yerinde yaşamlarını sürdüren kızıl geyik heykelini bire bir ölçülerinde şekillendirdim. Tamamlanmasına az kaldı. İleride en büyük hayalim Kahramanmaraş’ın unutulmuş değerlerini sanatsal çalışmalarımla birleştirip büyük bir sergi açmak istiyorum” dedi.

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