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Kahramanmaraşlı 66 yaşındaki halk ozanı eserlerini kitapta toplamak istiyor

18.03.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazım Yıldız: - "Daha çocukken müzikle haşır neşir oldum. Babam beni saz çalarak uyuturdu, babamdan esinlendim, hayatım böyle devam etti"

ALİ ÖZTÜRK - Kahramanmaraşlı 4 çocuk babası 66 yaşındaki halk ozanı Kazım Yıldız, 53 yılda yazdığı türkü, ağıt ve deyişlerden oluşan yüzlerce eserini kitapta toplamak için çalışmalara başladı.

Elbistan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ve halk arasında "Tacim Baba" olarak tanınan Yıldız, babasından etkilenerek 7 yaşında bağlama çalmayı öğrendi. Okuma-yazma öğrenmesinin ardından 13 yaşında söz yazmaya başlayan Yıldız, aradan geçen 53 yılda aralarında türkü, ağıt, deyiş ve semah gibi yüzlerce esere imza attı.

Yaşadığı bölgede kanaat önderi olan Yıldız, yazdığı eserleri besteleyip seslendirmesini de yapıyor.

Eserleri Sivaslı Cem Doğan ve bazı halk ozanları tarafından da seslendirilen Yıldız, şimdilerde eserlerini kitap haline getirmeye hazırlanıyor.

Yıldız, AA muhabirine, sözlerini yazdığı eserleri hafızasında tuttuğunu ancak ölümsüzleştirmek adına kitap haline getirmek istediğini belirtti.

Sanata olan ilgisinin ailesinden kaynaklandığını vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Ben daha çocukken müzikle haşır neşir oldum. Babam beni saz çalarak uyuturdu. Babamdan esinlendim, hayatım böyle devam etti. 1970'li yıllarda türkü, deyiş ve ağıt yazmaya başladım. Biz müzikle ailecek haşır neşiriz. Şu ana kadar hak ve hakikat yolu için ağıt, türkü, gülbank ve semahlardan oluşan 800 eser yazdım."

Yıldız, iki oğlunun da kendisi gibi saz çaldığını, birisinin Avrupa'da müzik işiyle uğraştığını anlatarak, büyük oğlunun da kitap çalışması için kendisine destek olduğunu söyledi.

Yazdığı eserlerin bazı sanatçılar ve gruplar tarafından seslendirildiğini, bunun kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Yıldız, "Ölmeden önce eserlerimi kitaplaştırmak istiyorum. O eserler evlatlarıma mirasım olsun." diye konuştu.

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