Kahramanmaraşlı depremzede çiftçiler hasat için serada

Depremin etkilediği Türkoğlu'na bağlı kırsal mahalleler, kentin tarımsal üretim merkezi olarak öne çıkıyor.

Yaşadıkları zorluklara ve kayıplarına rağmen ayağa kalkma mücadelesi veren çiftçilerin, martta seralarına diktikleri salatalıkların hasadı sürüyor.

Serada üretim yapılan 13 mahalleden birisi olan Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'ne Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden servisle gelen işçiler, yetişen salatalıkları topluyor.

İlerleyen dönemde üretimin artmasıyla, seralarda çalışmak için başta Kahramanmaraş'ın ilçeleri olmak üzere Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten gelen tarım işçileri de hasat mesaisine katılacak.

"YAKLAŞIK 30 ŞEHRİMİZE BURADAN SALATALIK, DOMATES, BİBER GÖNDERİLİYOR"

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerden ilçedeki çiftçilerin de zarar gördüğünü söyledi.

Bazı çiftçilerin ve yakınlarının hayatlarını kaybettiğini belirten Okumuş, "Depremlerden, Türkoğlu ilçemiz de büyük bir şekilde etkilendi. Fay hattı hemen yakınından geçiyordu. Bizim ilçemiz hem sanayi kenti hem de verimli arazileriyle, büyük ovalarıyla Amik Ovası'nın devamı niteliğinde. Bu yüzden çiftçiliğin yoğun şekilde yapıldığı bir bölgeyiz." dedi.

Depremlerde bazı tarım aletlerinin de zarar gördüğünü ancak kendilerinin de destek verip tarımı ayağa kaldırma noktasında irade gösterdiklerini ifade eden Okumuş, martta seralarda dikilen fidelerin ürün verdiğini ve hasadın başladığını aktardı.

Okumuş, ilçe genelinde bulunan seralarda salatalık ve domates başta olmak üzere biber ve kornişon gibi ürünlerin de yetiştirildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"İlçemizde 1100 dönüm civarında sera var. Yaklaşık 30 şehrimize buradan salatalık, domates, biber gönderiliyor. Deprem fay hattı özellikle ova köylerini büyük oranda etkiledi. 13 mahallemiz var. Tarım aletlerinin büyük kısmı evlerin altında durduğu için büyük de zarar oldu ama kiralama yöntemi ile çiftçilerin zamanında ekimi yapıldı. Şimdi de hasatları başladı."

Deprem fay hattının geçtiği bazı tarım arazilerinde yaşanan bozulmaların Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından düzeltildiğini dile getiren Okumuş, "İnşallah tarım arazilerinde eksik hasat olmayacak. Depremde yıkılan Türkoğlu, tarımda ayağa kalkacak. Depremzede vatandaşlarımızın, esnaf, sanayici ve özellikle de çiftçilerimizin ayağa kalkması için depremin ilk gününden itibaren çalışıyoruz." diye konuştu.

İŞÇİ BULMAK SIKINTI

Seralarda salatalık ve domates üretimi yapan 50 yaşındaki çiftçi Mustafa Fidan da 1200 nüfuslu mahallenin en önemli geçim kaynağının seracılık olduğunu ifade etti.

Seralarda yetişen ürünün hasadının dışarıdan gelen işçilerle yapıldığını belirten Fidan, "Yerli işçimiz yoktur, Pazarcık, Türkoğlu ilçesi gibi, yatılı olarak da Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep civarından işçilerimiz gelir. Yaklaşık 500 kişi dışarıdan yatılı olarak gelirler. Geldiklerinde sezon sonu olan aralık ayına kadar burada kalırlar. Yıl sonu dönüş yapıp, 2-3 ay sonra yeniden gelirler." dedi.

Depremin, yöre halkı gibi seralarda çalışan işçileri de etkilediğini vurgulayan Fidan, "Deprem, buradaki halkımızı ve dışarıdan gelen işçilerimizi de etkiledi. Buraya işçi getiren çavuşlarımızın yaklaşık 100 işçisi vardı. Şu anda 40-50 kişi getirebiliyor. Depremden sonra dikim ve ekim aşamasında sıkıntı çekmedik ama hasat döneminde işçi sayımız az. Geçen sene diktiğimiz fidenin aynısını diktik ama deprem nedeniyle işçi sayımızda azalma oldu." ifadelerini kullandı.

Fidan, Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'nin topraklarının çok verimliği olduğuna da dikkati çekerek, "Domateste yaklaşık 2 sezonda dönümde 25 ton civarında ürün elde edilir. Salatalıkta ise 2 sezonda 50 ton civarında ürün alınır. Buradan Türkiye'nin her yerine ürün gönderiyoruz desek doğrudur. Muş, Van, Malatya, Adıyaman, Kayseri, Sivas, Niğde, Adana gibi 30'dan fazla ile ürünlerimiz gidiyor." diye konuştu.

