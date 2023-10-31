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Kahramanmaraşlı depremzedeler, Gazzelilerin yaralarını sarmak için harekete geçti

31.10.2023 14:47 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraşlı depremzede kadınlar, Filistin’de yaşanan olaylarda yardım bekleyen insanların yaralarını sarmak için bazlama yaptı. Elde edilen gelir, Gazze’ye gönderilecek.

6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde büyük yara alan Kahramanmaraş halkı, deprem sürecinde gösterilen dayanışma örneğini bu sefer de Gazze halkı için gerçekleştirdi. Barbaros İlkokulu’nda gerçekleştirilen bazlama etkinliğinde depremzede kadınlar, Gazzeli insanların yaralarını sarmak için ocak başına geçti. Elde edilen gelirin Gazze’ye bağışlandığı etkinliğe birçok vatandaş katıldı.

Düzenlenen etkinlik hakkında konuşan İlknur Akdemir, “6 Şubat depremlerini yaşadık, yaşadığımız sıkıntıları atlatamadan Filistin’deki sıkıntılar başladı. Onlara da çok üzüldük, kendi yaralarımızı saramadan onların sıkıntılarını görünce şu anda burada yardım için toplandık. Dünyanın her yerinden bizlere yardım geldi, kuru ekmeği bile paylaşabildik. Bir umut var ise her şey olur. İnşallah Filistin’deki kardeşlerimiz, bu sıkıntıyı bir an önce atlatır” dedi.

Etkinliğe katılan kadınlardan Ulviye Tatlı ise, “Biz de bir depremden çıktık. Yaralarımız tam sarılmadan onlara merhem olmaya çalışıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızla bir organizasyon yaptık” ifadelerini kullandı.
Hüsne Ünlü de, “Bizim de yaralarımız çok ağır, oradaki kardeşlerimiz için daha büyüklerini yapmak isterdik ama elimizden gelen bu. Bütün okula ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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