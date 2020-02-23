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Kahramanmaraşlı öğrenciler başkenti gezdi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 23.02.2020 15:12 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir grup öğrenci, "Başkenti görmeyen kalmasın" projesi kapsamında Ankara’yı gezdi.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın destek verdiği, "Başkenti görmeyen kalmasın" projesi ile uçağa binmemiş öğrenciler uçakla Ankara’ya gönderildi.Yaklaşık 40 öğrenci Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Panoramik Gezisi, Millet Camisi, Birinci Meclis Cumhuriyet Müzesi, Feyza Gürsey Bilim Merkezi, MTA Müzesi ziyareti ile Anıtkabir’i gezme imkanı buldu.Başkent Ankara’yı gezen öğrenciler mutlu olduklarını ifade etti.

Kahramanmaraşlı öğrenciler başkenti gezdi

Kahramanmaraş’ta bir grup öğrenci, "Başkenti görmeyen kalmasın" projesi kapsamında Ankara’yı gezdi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın destek verdiği, "Başkenti görmeyen kalmasın" projesi ile uçağa binmemiş öğrenciler uçakla Ankara’ya gönderildi.
Yaklaşık 40 öğrenci Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Panoramik Gezisi, Millet Camisi, Birinci Meclis Cumhuriyet Müzesi, Feyza Gürsey Bilim Merkezi, MTA Müzesi ziyareti ile Anıtkabir’i gezme imkanı buldu.
Başkent Ankara’yı gezen öğrenciler mutlu olduklarını ifade etti.

Kahramanmaraşlı öğrenciler başkenti gezdi

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