YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta "1. Ulusal Sazan Balığı Yakalama Yarışması"

Kahramanmaraş'ta "1. Ulusal Sazan Balığı Yakalama Yarışması"

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 13.09.2020 15:51 | Son Güncelleme

Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen yarışmaya katılanlar, en büyük balığı yakalamak için sabırla bekledi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde "1. Ulusal Sazan Balığı Yakalama Yarışması" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kahramanmaraş Amatör Balıkçılar Derneği ile Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğinde, ilçedeki Menzelet Mesire Alanı'nda düzenlenen yarışmaya farklı illerden 90 kişi katıldı.

Dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar süren yarışmada katılımcılar, oltalarıyla en büyük sazanı yakalamak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmada yakaladığı 47,5 santimetre uzunluğundaki balıkla Ali Yıldırım ve takımı birinciliği, 47 santimetre uzunluğundaki balıkla Mete Yiğit ve takımı ikinciliği, 41,5 santimetre uzunluğundaki balıkla Soner Küçük üçüncülüğü elde etti. Katılımcılara olta ve kamp takımı hediye edilerek plaket verildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun dün öğleden sonra başladığını söyledi.

Kentin yer altı su kaynakları bakımından zengin olduğuna dikkati çeken Doğan, "Yarışmadaki amacımız olta balıkçılığını bilinçli şekilde yapmayı tavsiye etmektir. Yarışmaya toplamda 90 kişi katılıyor. Takımlardan 23'ü Kahramanmaraş'tan, 3'ü Gaziantep'ten, 2'si Şanlıurfa'dan 2'si de Osmaniye'den katıldı. Gün boyunca yarışmacılar, büyük bir heyecanla avcılıklarını sürdür. Yakalanan 40 santimetrenin altındaki balıklar tekrardan bırakıldı. 40 santimetrenin üstündekiler değerlendirmeye alındı." ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Ökkeş Özanlağan ise yarışmayı düzenleyenlere teşekkür ederek "Dün akşama doğru başlayarak bu zamana kadar gece avımız oldu, güzel avlarımızı yaptık. Balık tutmak çok güzel ve zevkli bir şey. Balık bahane, ortam şahane." dedi.

Beytullah Çam da dün gece yarışmaya katıldığını belirterek "Sabırla sabaha kadar bekledik, çıkmadı. Yanımdaki arkadaşımız 47 santimetre uzunluğunda Sazan balığı yakaladı. Arkadaşları tebrik ediyorum, güzel bir balık. Böyle bir organizasyonun devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖlümüne ilişkin detaylar ortaya çıktıÖlümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
04:44
Sabah
06:06
Öğle
12:33
İkindi
16:05
Akşam
18:51
Yatsı
20:07

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Çınar Eczanesi
Onikisubat
Güzel Hayat Eczanesi
Dulkadiroglu
Ihlamur Eczanesi
Onikisubat
Şenel Eczanesi
Dulkadiroglu
Tekinşen Eczanesi
Onikisubat
Yatılı Bölge Eczanesi
Onikisubat
Sağlık Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kahramanmaraş’ta 3 bin konut dönüşümü olacak
Kahramanmaraş’ta 3 bin konut dönüşümü olacak
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.