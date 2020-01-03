YURTHABER
  4. Kahramanmaraş’ta 100. yıl coşkusu başladı

Kahramanmaraş’ta 100. yıl coşkusu başladı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 03.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Kahramanmaraş’ta 100. yıl coşkusu başladı

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri bugün Ulu Cami’nde gerçekleştirilen hatim duası ve etli pilav dağıtımı ile başladı.
Etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bu topraklara ödenen bedelleri unutmadıklarını ifade ederek, “Tarihte ecdadımız bu toprakları bize emanet ederken bin bir türlü zorlukları görmüş ve bu toprakları bize emanet etmiş. Bu mekanın çok önemli bir anlamı var. Bu caminin hemen yanı başındaki kalenin bizim için çok önemli anlamı var. Kahramanmaraş Milli Mücadele’de öne çıkmış şehirlerden bir tanesi. Bu senede bu şanlı mücadelenin 100. yılını kutluyoruz. Valiliğimizle birlikte özel bir program hazırladık. Bugünkü etkinliklerle startını vermiş oluyoruz. Bu topraklarda ödenen bedelleri, bu topraklarda yaşananları yeni nesillerimize ve gelecekteki nesillerimize aktarmamız lazım. Bu topraklar bize emanetse, bize düşende bunu gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.
5 bin kişilik ikram yapılan programa Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş’ta 100. yıl coşkusu başladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Kahramanmaraş’ta sanatsal mozaik kursuKahramanmaraş’ta sanatsal mozaik kursu
Kahramanmaraşlı öğrencilerden ‘ebru’ sergisiKahramanmaraşlı öğrencilerden ‘ebru’ sergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Adana'da freni boşalan LPG tankeri duvarda asılı kaldı

Adana'da freni boşalan LPG tankeri duvarda asılı kaldı

Keman eşliğinde kitap okudular

Keman eşliğinde kitap okudular

Nakliyecilerden ‘Dijital takograf’ eylemi

Nakliyecilerden ‘Dijital takograf’ eylemi

Kartallı Stanford Öğrencisi Neval Çam’dan, Başkan Gökhan Yüksel’e ziyaret

Kartallı Stanford Öğrencisi Neval Çam’dan, Başkan Gökhan Yüksel’e ziyaret

Gol kralı Bandırmaspor’da

Gol kralı Bandırmaspor’da

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 3 Ocak Cuma

İmsak
06:14
Sabah
07:40
Öğle
12:41
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:54

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Cuma

Lokman Eczanesi
Dulkadiroglu
Ocak Eczanesi
Dulkadiroglu
Aykutcan Eczanesi
Onikisubat
Bilge Eczanesi
Onikisubat
Binevler Eczanesi
Onikisubat
Ceylan Eczanesi
Onikisubat
Türkoğlu Eczanesi
Turkoglu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Cüce çift iş istiyor

Cüce çift iş istiyor

Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık’ta Kahramanmaraş’ta

Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık’ta Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Kervancıoğlu: "Kendimizi turizm elçisi ilan ettik"

Kervancıoğlu: "Kendimizi turizm elçisi ilan ettik"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.