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Kahramanmaraş'ta 112 mahallenin yolu kardan kapandı

11.03.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 112 mahallenin yolu kardan kapandı

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 112 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinin yüksek kesimleriyle, Göksun, Afşin, Nurhak, Ekinözü, Andırın ve Elbistan ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle 112 mahalleye ulaşım sağlanamazken, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait ekipler yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Andırın ilçesinde bugün okullar tatil edildi, Dulkadiroğlu ilçesinde de 17 okulda eğitime ara verildi.

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