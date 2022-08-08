Kahramanmaraş'ta 117 kilogram esrar ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 117 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında bir nakliye aracını takibe aldı.

Şüpheli aracı Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda durduran ekipler, dedektör köpek "Alfi" yardımıyla yaptıkları aramada 117 kilogram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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