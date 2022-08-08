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Kahramanmaraş'ta 117 kilogram esrar ele geçirildi

08.08.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 117 kilogram esrar ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 117 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında bir nakliye aracını takibe aldı.

Şüpheli aracı Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda durduran ekipler, dedektör köpek "Alfi" yardımıyla yaptıkları aramada 117 kilogram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Şüpheli Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

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İkindi
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Kahramanmaraş ECZANELER
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