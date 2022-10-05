YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta 13 yıl 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta 13 yıl 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

05.10.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 13 yıl 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta 13 yıl 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 13 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmasında, "hırsızlık" suçundan 13 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T'nin kent merkezinde saklandığı adres tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandıKahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Şarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdıŞarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdı
Mersin'de yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi hayatını kaybettiMersin'de yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş hırsızlık

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
05:04
Sabah
06:24
Öğle
12:26
İkindi
15:43
Akşam
18:18
Yatsı
19:33
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.