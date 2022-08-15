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Kahramanmaraş'ta 145 kök kenevir ele geçirildi

15.08.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 145 kök kenevir ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 145 kök kenevir ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda 145 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marabuz Mahallesi'nde bir ikamette kenevir bulunduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 145 kök Hint keneviri, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.K. (62) işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Afşin uyuşturucu hint keneviri

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