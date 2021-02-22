Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki gencin yolda bulduğu 20 bin lira sahibine teslim edildi

Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki bir genç, yolda bulduğu 20 bin lirayı polise teslim ederek, sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda yürüyen Mehmet Ateş, yerde bir deste para görerek aldı. Ateş, önce yakınında bulunan Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü’ne oradan da Dulkadiroğlu Emniyet Müdürlüğü'ne giderek bulduğu 20 bin lirayı polis ekiplerine teslim etti.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucu Ateş'in bulduğu paranın, Mehmet Gözükara'ya ait olduğunu belirledi.

Ateş, polis ekiplerinin nezaretinde 20 bin lirayı Gözükara'ya teslim etti.

Ateş, bulduğu parayı sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Parayı bulduktan sonra ilk olarak ailemin yanına gittim. Daha sonra da polis karakoluna gittim 'para buldum' dedim. Sağ olsunlar ilgilendiler." dedi.

Mehmet Gözükara da paranın bulunmasından dolayı Ateş'e teşekkür ederek, "Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederim benimle çok ilgilendiler. Ödemelerim ve kredi borçlarım vardı onları ödemek için parayı bankadan çekmiştim. Cebime baktım bir destesi eksik. Sonra polis karakoluna müracaat ettim. Buraya geldim çok sürmedi. Arkadaş parayı bulmuş örnek insan. Getirmiş paramı teslim etmiş." ifadelerini kullandı.

