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Kahramanmaraş’ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 19.09.2020 12:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.Kahramanmaraş’taki programda Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek’in, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.Çelenk sunumunun ardından Vali Coşkun ve beraberindeki heyet, Şeyh Adil Mezarlığı’ndaki şehitliğimizi ziyaret edip, şehitlerimizin mezarlarına karanfil bıraktı.Şehitlik ziyareti, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve duaların okunmasının ardından son buldu.Vali Ömer Faruk Coşkun, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi’ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle buluştu.Ziyaretler sonrası açıklama yapan Vali Coşkun, “Şehit aileleri ve gazilerimize hizmet ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz.

Kahramanmaraş’ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları

Kahramanmaraş’ta 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kahramanmaraş’taki programda Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek’in, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.
Çelenk sunumunun ardından Vali Coşkun ve beraberindeki heyet, Şeyh Adil Mezarlığı’ndaki şehitliğimizi ziyaret edip, şehitlerimizin mezarlarına karanfil bıraktı.
Şehitlik ziyareti, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve duaların okunmasının ardından son buldu.
Vali Ömer Faruk Coşkun, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi’ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle buluştu.
Ziyaretler sonrası açıklama yapan Vali Coşkun, “Şehit aileleri ve gazilerimize hizmet ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Şehit aileleri ve gazilerimizin sadece önemli gün ve haftalarda değil, her zaman yanındayız” dedi.

Kahramanmaraş’ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları

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Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

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Onikisubat
İspir Eczanesi
Dulkadiroglu
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Dulkadiroglu
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