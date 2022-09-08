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Kahramanmaraş'ta 2 aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

08.09.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 2 aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde yaşayan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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