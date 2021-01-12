Kahramanmaraş'ta 2 kuzenin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı

KAHRAMANMRAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 2 kuzenin öldüğü silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Eshab-ı Kehf Bulvarı'nda Veli Efe (22) ve kuzeni İbrahim Tolga Dal'ın (21) yaşamını yitirmesine neden olan kavganın ardından kaçan şüphelinin L.O.S. olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada Veli Efe ve kuzeni İbrahim Tolga Dal, aralarında husumet bulunan L.O.S'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

