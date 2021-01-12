YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta 2 kuzenin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta 2 kuzenin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı

12.01.2021 11:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 2 kuzenin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı

KAHRAMANMRAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 2 kuzenin öldüğü silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Eshab-ı Kehf Bulvarı'nda Veli Efe (22) ve kuzeni İbrahim Tolga Dal'ın (21) yaşamını yitirmesine neden olan kavganın ardından kaçan şüphelinin L.O.S. olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada Veli Efe ve kuzeni İbrahim Tolga Dal, aralarında husumet bulunan L.O.S'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:40
Öğle
12:46
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:02

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Levent Eczanesi
Dulkadiroglu
Ramazanoğlu Eczanesi
Dulkadiroglu
Aksüt Eczanesi
Onikisubat
Hacettepe Eczanesi
Onikisubat
Hürriyet Eczanesi
Onikisubat
Nimet Eczanesi
Onikisubat
Osmanbey Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Dulkadiroğlu’nda yeni yol çalışmaları

Dulkadiroğlu’nda yeni yol çalışmaları

Balcıoğlu: "Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı yatırım alanlarındaki yetersizlik"

Balcıoğlu: "Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı yatırım alanlarındaki yetersizlik"

Sokak hayvanlarına sıcak yuva

Sokak hayvanlarına sıcak yuva

Başkan Güngör: "Kahramanmaraşspor’a destek vermeyi sürdüreceğiz"

Başkan Güngör: "Kahramanmaraşspor’a destek vermeyi sürdüreceğiz"

Kahramanmaraş’ta maganda operasyonları

Kahramanmaraş’ta maganda operasyonları

Kahramanmaraş’ta yeni ambulanslar ilk sirenlerini çaldı

Kahramanmaraş’ta yeni ambulanslar ilk sirenlerini çaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.