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Kahramanmaraş'ta 23 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

28.12.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 23 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan H.A.K'nin (24) Fevzipaşa Mahallesi'nde bir kahvehanede olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, H.A.K'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü cezaevine gönderildi.

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