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Kahramanmaraş'ta 250 metruk yapıdan 180'ini yıkıldı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 30.03.2020 17:39 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta 250 metruk yapıdan 180'ini yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belirlenen 250 metruk binanın 180’inin belediye ekiplerince yıkımı gerçekleştirildi.

Elbistan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının hizmetleri aksatmaması için gerekli tedbirleri alan ekiplerin çalışmalarının sürdürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz merkez ve kırsal mahallelerde bulunan metruk binaların can ve mal güvenliği tehlikesine karşı başlatılan yıkım çalışmaları, Kahramanmaraş Valiliğinin hayata geçirdiği eylem planı doğrultusunda Belediye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda devam ediyor. Birçok tarihi yerleşim yerlerine sahip olan ilçemizde terk edilmiş ve metruk bina sayısı bir hayli fazla. Görüntü kirliliği yaratmasının yanı sıra sosyal risklere de yol açan binaların yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan bu binalar, zamanla madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor. Zaman zaman çocukların oyun alanı olarak da kullandığı yıkılmaya yüz tutmuş olan bu yapılar, can güvenliği tehlikesi de taşıyor."

Belediye ve vatandaşların talebi doğrultusunda bugüne kadar 250 metruk binanın tespitinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, 180 metruk binanın yıkımının gerçekleştiğini ve yıkılan metruk binaların enkazının yine Belediye ekipleri tarafından kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye Elbistan Yıkım

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