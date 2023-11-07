YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş’ta 250 yıllık söğüt ağacı dimdik ayakta

Kahramanmaraş’ta 250 yıllık söğüt ağacı dimdik ayakta

07.11.2023 11:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta 250 yıllık söğüt ağacı heybetli görüntüsü ile dimdik ayakta duruyor.

Kahramanmaraş’ta 250 yıllık söğüt ağacı dimdik ayakta

Afşin Çobanbeyli (Meykir) Mahallesinde bulunan ve yaşı 250 yıllık söğüt ağacı hala dimdik ayakta. Yıllara meydan okuyan söğüt ağacı, heybetli görüntüsüyle ve ihtişamıyla görenlerin ilgisini çekiyor.
Çobanbeyli Mahallesinde yaşayan Hanifi Ayar, "Çocukluğumda bu söğüt ağacının hemen yanında geçen Irmakta yüzdüğümü hatırlıyorum .O zamanlar bu söğüt ağacı ancak dalının birisi kadar iken şimdi koskoca bir ağaç oldu. Bu yaşta söğüt ağacı buralarda çok nadir bulunur. Bu devasa büyüklükte ki söğüt ağacı 250 yaşını aşa dursun Çobanbeyli Mahallesi sakinleri tarlalarda çalışırken bu ağacın dallarının altında gölgelenmeye devam ediyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın Valiliği açıkladı: “64 konut selde zarar gördü”Aydın Valiliği açıkladı: “64 konut selde zarar gördü”
Gaziantep’te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 157 gözaltıGaziantep’te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 157 gözaltı
Aksaray ile Güney Kore’nin Hwaseong şehri kardeş olduAksaray ile Güney Kore’nin Hwaseong şehri kardeş oldu
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 7 Kasım Salı

İmsak
05:34
Sabah
06:56
Öğle
12:21
İkindi
15:11
Akşam
17:36
Yatsı
18:53

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Salı

Kübra eczanesi
Turkoglu
Çaglayan eczanesi
Cagliyancerit
Sönmez eczanesi
Afsin
Ocak eczanesi
Dulkadiroglu
Çöçelli eczanesi
Pazarcik
Nesibe eczanesi
Onikisubat
Şifa eczanesi
Elbistan
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.