Kahramanmaraş'ta 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Göksun ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde C.K'ye ait konuttan çeşitli ev aletleri ile 140 inşaat demirinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler çevredeki güvenlik kamerasından şüphelilerin S.D. (19), R.S. (23) ve F.S. (20) olduğunu belirledi.

Adreslere yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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