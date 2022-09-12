YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan çocuk da kurtarılamadı

Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan çocuk da kurtarılamadı

12.09.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan çocuk da kurtarılamadı

Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan çocuk da kurtarılamadı

Kahramanmaraş'ta akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada yaralanan 7 yaşındaki çocuk, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde 8 Eylül'de akraba oldukları öğrenilen 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kavgada tüfekle vurularak yaralanan Ahmet Alperen K. (7), tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, Ayşe D. ile İbrahim ve Şerife K. olay yerinde yaşamını yitirmiş, Ahmet Alperen ile Fatmanur Nisa (17) ve Mehmet Murat K. (14) yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan zanlı D.K. (57), kavgadan 1 gün sonra jandarma ekiplerine teslim olmuştu.

Kahramanmaraş'ta 2 aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta gölete giren çocuk boğulduKahramanmaraş'ta gölete giren çocuk boğuldu
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulunduGÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu
GÜNCELLEME - İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGÜNCELLEME - İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş silahlı kavga

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:04
Öğle
12:34
İkindi
16:06
Akşam
18:53
Yatsı
20:10
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.