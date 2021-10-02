Kahramanmaraş'ta 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı yağma suçundan 38 yıl hapis cezasıyla aranan H.A'nın (42) Akçakoyunlu Mahallesi'ndeki bir ikamette bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.A'yı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü cezaevine teslim edildi.



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