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Kahramanmaraş'ta 43 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı

19.02.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 43 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta, uyuşturucu operasyonunda 43 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu yönetiminde çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere dedektör köpek 'Alfi'nin katılımıyla düzenlediği operasyonda, 43 bin uyuşturucu hap, 415 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.H, A.G, M.Z, H.A, M.G, M.Ç, Y.Y. ve H.H. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, 43 bin adet uyuşturucu hapın, bu yıl ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en büyük üçüncü yakalama olduğu, kent için de "rekor yakalama" olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

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