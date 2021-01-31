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Kahramanmaraş’ta 63 silah ele geçirildi

31.01.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta 63 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda 63 adet silah ele geçirildi.Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaya ateş eden magandalara çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan kişilere ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere yönelik çalışma yaptı.Mahallelerde anlık huzur ve süpürme şeklindeki uygulamalarına ağırlık veren polis, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda 63 adet silah ele geçirildi.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaya ateş eden magandalara çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan kişilere ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere yönelik çalışma yaptı.
Mahallelerde anlık huzur ve süpürme şeklindeki uygulamalarına ağırlık veren polis, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı. Bunun yanı sıra suça meyilli kişiler ve araçlar takip edildi.
Son bir ay içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 12 kişi, sokakta üzerinde silah taşırken yakalanan 21 kişi, ikametinde, aracında ve iş yerinde silah ele geçirilen 22 kişi, silahla icrai rezalet yaparken yakalanan 3 kişi ve olaydan sonra silahla kaçan 4 kişi yakalandı.
Toplamda 62 şahıstan 2’si ruhsatlı 23’ü ruhsatsız 25 adet tabanca, 7 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 16 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatlı av tüfeği, 13 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Yakalanan 62 kişiye da adli ve idari İşlem yapıldı.

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