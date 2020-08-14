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Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 14.08.2020 17:58 | Son Güncelleme

Kentte 65 yaş üstü vatandaşların semt pazarlarına gidiş saatleri ile toplu taşıma aracı kullanımına kısıtlama getirildi

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanımı ve pazara gidiş saatleri kısıtlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde Kovid-19'un oluşturacağı riskin yönetilmesi ve yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla ek tedbirler alındığı bildirildi.

Bu kapsamda bazı düzenlemeler yapıldığı belirtilen açıklamada, "Salgınla mücadelede risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, bulaş riskinin arttığı sabah 07.00 - 10.00 saatleri ile akşam 17.00 - 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının ve akşam 17.00'den sonra sebze, meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullandı.

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