Kahramanmaraş'ta araç giriş çıkışları durduruldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş'ta, şehre araç giriş çıkış yasağı başladı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Kahramanmaraş'ta jandarma ve polis ekipleri Kayseri, Gaziantep ve Adana karayolunda oluşturdukları uygulama noktalarında yolları kapattı.

İkameti Kahramanmaraş olan vatandaşların kente girişine izin veren güvenlik güçleri, şehirlerarası seyahat eden vatandaşların ise şehre girişine izin vermedi.

Mersin’den yola çıktığını ve Malatya’ya gittiğini belirten Tamer Kan, gazetecilere yaptığı açıklamada, genelgenin açıklandığı saatte yolda olduğunu, bu yüzden yasaktan haberinin olmadığını söyledi.

Yolculardan Halis Kayıkçı da Mersin’de sebze yetiştiricisi olduğunu ve bu yüzden zaman zaman iller arası seyahat ettiğini belirterek, "Devletimiz için hayırlısı olsun. Önemli olan sağlık, sıhhattir. Alınan kararlara saygımız sonsuz." dedi.

Adıyaman'a giden yolculardan Orhan Yalçın ise "Her şey bizim güvenliğimiz için. İnşallah bir an önce bu sıkıntılı günleri atlatırız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gaziantep'te de kentin giriş ve çıkışlarının sağlandığı karayollarında sakin olduğu görüldü.

