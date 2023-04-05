YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş’ta araç ve yaya trafiği artmaya başladı

Kahramanmaraş’ta araç ve yaya trafiği artmaya başladı

05.04.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinden bu yana şehirde normalleşme adına yapılan çalışmalar sayesinde yaya ve araç trafiğinde artış dikkat çekti.

Kahramanmaraş’ta araç ve yaya trafiği artmaya başladı

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş’ta depremleri sonrasında şehrin büyük bir bölümü boşaldı. Depremin üzerinden yaklaşık iki ay geçmesinin ardından sahada devlet millet işbirliği ile yapılan çalışmalarla normalleşme görüntüleri kendisini göstermeye başladı. 6 Şubat tarihinden bu yana en kalabalık görüntüsüne ulaşan şehirde başta araç ve yaya yoğunluğu görüntülendi. Ramazan ayı ve bayram öncesi vatandaşların şehre geldiği gözlemlenirken şehir merkezindeki yoğunluk dron ile görüntülendi. Enkaz kaldırma işlemlerinin devam ettiği şehrin birçok bölgesinde esnafın kepenk açması dikkat çekti.

Bir ay önce Kahramanmaraş’ı ölü bir şehir olarak nitelendiren ayakkabı satıcısı Emre Sobancı, “Ramazan hareketliliği başladı ve bugün hissettik. Satışlarımız olmaya başladı. Konteyner iş yerleri de açıldı. Bir ay önce bu şehirde kimse yoktu ama şu an iyiyiz maşallah” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş merkezli depremler mezarlıklarda da hasara neden olduKahramanmaraş merkezli depremler mezarlıklarda da hasara neden oldu
Azılı mazot hırsızları jandarmadan kaçamadıAzılı mazot hırsızları jandarmadan kaçamadı
Ordu’ya devlet-millet iş birliği ile 58. okulOrdu’ya devlet-millet iş birliği ile 58. okul
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 5 Nisan Çarşamba

İmsak
04:43
Sabah
06:06
Öğle
12:40
İkindi
16:15
Akşam
19:05
Yatsı
20:22

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Çarşamba

Argama eczanesi
Turkoglu
Çaglayan eczanesi
Cagliyancerit
Ceyhan eczanesi
Elbistan
Ortaseki eczanesi
Onikisubat
Hazal eczanesi
Pazarcik
Güven eczanesi
Dulkadiroglu
Asli eczanesi
Andirin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.