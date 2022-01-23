Kahramanmaraş'ta araçları kara saplanan 5 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kara saplanan hafif ticari araçtaki 5 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Özal Gülay idaresindeki 34 CEL 142 plakalı hafif ticari araç, kırsal Büget Mahallesi yakınlarında kara saplandı.

Gülay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaklaşık 5 saattir yolda mahsur kaldıklarını belirtti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara saplanan araca ulaşarak 5 kişiyi kurtardı.

Devriye aracına bağladıkları aracı Küçüktatlar Mahallesi'ne kadar çeken jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.



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