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Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü aynı araçta yakalandı

14.04.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü aynı araçta yakalandı

​​​​​​​ Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş-Adana kara yolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, yaptıkları incelemede araçtaki M.G'nin (34) 12 yıl 3 ay, A.G'nin (29) ise 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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