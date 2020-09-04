YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta aranan 27 şüpheliden 21'i tutuklandı

Kahramanmaraş'ta aranan 27 şüpheliden 21'i tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 04.09.2020 21:14 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta aranan 27 şüpheliden 21'i tutuklandı

Kahramanmaraş'ta haklarında arama kararı bulunan ve polis ekiplerince yakalanan 27 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yakalama kararı bulunan kişilerle ilgili operasyon gerçekleştirildi.

Polislerin yoğun çalışma yürüttüğü operasyonda, "silahlı tehdit", "yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu ticareti", "göçmen kaçakçılığı" gibi suçlardan haklarında arama kararı ile kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 27 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 zanlıdan 21'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor golcü transfer edecek
Kayserispor golcü transfer edecek
Kütahya TOBB’un Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında inceleme
Kütahya TOBB’un Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında inceleme
20 Traktör hak sahiplerine teslim edildi
20 Traktör hak sahiplerine teslim edildi
Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları başladı
Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları başladı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Lapseki köylerinde DİTAP çalışmaları
Lapseki köylerinde DİTAP çalışmaları

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 4 Eylül Cuma

İmsak
04:34
Sabah
05:58
Öğle
12:36
İkindi
16:13
Akşam
19:05
Yatsı
20:23

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cuma

Demet Eczanesi
Onikisubat
Gemci Eczanesi
Onikisubat
Serkan Eczanesi
Onikisubat
Sıdıka Eczanesi
Dulkadiroglu
Türker Eczanesi
Dulkadiroglu
Üzüm Eczanesi
Dulkadiroglu
Osmanbey Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.