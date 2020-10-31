YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş’ta aranan 36 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta aranan 36 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 31.10.2020 16:04 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan yakalanan 62 kişiden 36’sı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş’ta aranan 36 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan yakalanan 62 kişiden 36’sı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Suçun minimize edilmesi amacıyla, suç işlemeye eğilimli sabıkalı aranan şahısların yakalanması için çok sayıda adresi tespit eden polis ekipleri, hedef şahısları gizlendikleri adreslerde yakalamak için takibe aldı.
Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti, silahlı gasp, hırsızlık, yaralama, sahtecilik, tefecilik, dolandırıcılık, silahlı tehdit gibi suçlardan 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 36 kişi ve farklı suçlardan yakalama kararı ile aranan 26 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 62 şüpheliden 36’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'Ünlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 4 eksik var
Kayserispor’da 4 eksik var
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Deprem Çeşme’deki bazı binaların duvarlarını yıktı
Deprem Çeşme’deki bazı binaların duvarlarını yıktı
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 31 Ekim Cumartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:49
Öğle
12:21
İkindi
15:16
Akşam
17:42
Yatsı
18:59

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Cumartesi

Ceylan Eczanesi
Onikisubat
Efe Eczanesi
Onikisubat
Erdi Eczanesi
Dulkadiroglu
Güzel Hayat Eczanesi
Dulkadiroglu
Limon Eczanesi
Onikisubat
Nar Eczanesi
Onikisubat
Asu Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Hobi olarak başladı 40 yıldır gömlek dikiyor
Hobi olarak başladı 40 yıldır gömlek dikiyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Türk Eximbank Kahramanmaraş şubesi açılıyor
Türk Eximbank Kahramanmaraş şubesi açılıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.