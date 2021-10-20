Kahramanmaraş'ta aranan 5 FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü ile aynı suç kapsamında aranan bir şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan meslekten ihraç edilen öğretmen N.P. ile eski teğmen K.A.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.
Gözaltına alınan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.P, işlemlerin ardından cezaevine teslim edilirken. K.A.T. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Elbistan'da 3 FETÖ üyesi yakalandı
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri de FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı Z.K. ile esnaf A.O.S. ve N.Y'nin saklandığı yerleri tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlen operasyonla yakalanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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