Kahramanmaraş'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde askeri aracın devrildi, 7 asker yaralandı.

İlçe girişindeki beton santralinin önünde bir askeri araç devrildi.

Kazada yaralanan 7 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Elbistan ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



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